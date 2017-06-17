تراجع إغلاقات غالبية شهادات الإيداع الدولية الأسبوع الماضي

شعار البورصة المصرية معدل

أسماء السيد:



سيطر التراجع بشكل أكبر على إغلاقات غالبية شهادات الإيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن"، الأسبوع الماضي فيما كان الصعود الوحيد من نصيب شهادة "التجاري الدولي" .



وصعدت شهادة إيداع "التجاري الدولي" بنسبة طفيفه بلغت 0.43%، إذ أغلقت أمس الجمعة عند 4.57 دولار مقارنة بـ 4.55 دولار الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع السهم في البورصة المصرية بنسبة 2.6% .



وقال شريف نبوي مدير الأسواق الخارجية لشهادات الـ "gdr's" بشركة النعيم القابضة، أن سهم التجاري صعد بصورة جيدة في البورصة المصرية الأسبوع قبل الماضي وهو ما ينعكس على أداء الشهادة خارجيًا للأسبوع الثاني على التوالي.



وعلى صعيد التراجعات، أغلقت شهادة ايداع المجموعة المالية "هيرمس" أمس الجمعة عند 2.70 دولار مقارنة بـ 2.72 دولار الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع بلغت 0.74%، بالتزامن مع تراجع السهم في البورصة المصرية بنسبة 3%.



كما هبطت شهادة إيداع شركة "ايديتا" للصناعات الغذائية بنسبة 17%، حيث أنهت الشهادة تعاملاتها أمس الجمعة عند 4.30 دولار مقارنة بـ 5.20 دولار الأسبوع الماضي



وأوضح نبوي أن نسبة التراجع لشهادة "ايديتا" عادية، كما أن معدل العروض والطلبات على الشهادة محدود، لافتا إلي أن تحرك شهادات الإيداع خلال الأسبوع الجاري، متوقف على أداء البورصة المصرية التى تشهد حركة متذبذبة منذ عدة جلسات.



وتوقع أن يساهم قرار البنك المركزي بشأن إلغاء سقف التحويلات للخارج في نشاط شهادات الإيداع في بورصة "لندن" على المدى البعيد، وأصدر البنك المركزي قرارًا يوم الربعاء الماضي بإلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج.



وقال البنك في قرار صادر "تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى".



وفي سياق متصل، رجح أن يسهم قرار وزير الإسكان حول شركة "بالم هيلز" في صعود السهم في البورصة المصرية وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشهادة في بورصة "لندن".



وتشهد شهادة إيداع بالم هيلز ثبات عند سعر 3.45 دولار منذ 21 فبراير الماضي.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الجمعة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على استكمال إجراءات مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "بالم هيلز للتعمير" لإقامة مشروع واحة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، بنظام الشراكة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المشروع سيُقام على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصص مالية وعينية من الشراكة بهذا المشروع، وتتمثل الحصص المالية في تدفقات مالية تبلغ نحو 25.2 مليار جنيه، منها دفعة مقدمة 350 مليون جنيه، مقسمة على 3 مراحل، بينما تتمثل الحصص العينية في حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 371.000 م2 سكني، و50.000 م2 تجاري.



يُذكر أن البورصة المصرية تراجعت في 4 جلسات من إجمالي 5 خلال الأسبوع المنقضي، مدفوعة بعمليات جني أرباح من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب .



وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات الخميس الماضي على تراجع نسبته 0.17% بضغط من مبيعات الأجانب ليغلق عند مستوى 13478 نقطة، وفي المقابل صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.19% مغلقا عند مستوى 619.9 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1459 نقطة.