مصري بإيطاليا يحصل على 3500 يورو مستحقاته وديا

محمد سعفان القوى العاملة

دعاء حسني:



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع أحد أصحاب الأعمال بإيطاليا، لصرف مستحقات عامل مصري متأخرة منذ عام، بلغت إجمالها مبلغ 3500 يورو، أي ما يوازي حوالي 70000 جنيه.



وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة مشكلة المواطن (م.ع.أ.ش) من بلبيس محافظة الشرقية ويعمل في مجال المعمار، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال "سعفان" فى البيان الصحفى الصادر عن الوزارة اليوم، إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع صاحب العمل لحل المشكلة وديا بعد أن وصلت الخلافات بين الطرفين إلي تحرير محاضر متبادلة في أقسام الشرطة ، وأنه علي مدار شهر بالكامل تم التواصل والتوسط بالاتفاق الودي بين الطرفين، وبناءً عليه حصل العامل علي مبلغ 3500 يورو منهم 1000 يورو نقدا، و2500 يورو بشيك، أي ما يوزاي حوالي 70000 جنيه.



وأضاف تقرير مكتب التمثيل العمالي، أنه بناء علي توجيهات السفير أحمد شاهين القنصل العام بميلانو، قام المستشار العمالي باصطحاب العامل وصاحب العمل إلي قسم الشرطة للتنازل المتبادل عن المحاضر، وقاما بتوجيه الشكر للوزير والسفير.