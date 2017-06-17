سحر نصر: تعديل قانون الاستثمار مهمة البرلمان

الانتخابات البرلمانية

أماني العزازي:



قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه من المقرر البدء فى تعديل قانون التمويل التأجيرى بعد الانتهاء من قانونى الاستثمار والشركات، وذلك فى إطار خطة الدوله لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب المستثمرين وتصحيح آليات الاقتصاد.



وطالبت نصر خلال جولتها اليوم السبت، ببورسعيد، مستثمرى المحافظة بمذكرة تفصيليه بالبنود التى أعلنوا تحفظهم عليها بقانون الاستثمار الجديد المقرر عرض لائحته التنفيذيه على رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ للتصديق عليها.



وأضافت أن دور الحكومة انتهى بانتهاء صدور القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، وأن اية ملاحظات عليه يتم إرسالها لنواب المحافظة لرفعها للبرلمان الذي يملك وحده سلطة التعديل.



جاءت تصريحات الوزيره ردا على مطالب المستثمرين بشأن إعفاء المشروعات كثيفة العمالة من رسم ١٪ الذى تحصله الدولة على صادرات المنطقة الحرة؛ نظرا لاستمرار نفس البند فى قانون الاستثمار قبل وبعد تعديله.



وأشارت إلى استقبال هيئات الاستثمار بالمحافظات لكل المعوقات التى تواجه المستثمرين؛ تمهيدا لحلها وفتح قنوات مفتوحه بين الوزارة والجهات المعنية بشؤون المستثمر.

