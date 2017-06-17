EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
سحر نصر: تعديل قانون الاستثمار مهمة البرلمان
السبت 17 يونيو 2017 12:45 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
أماني العزازي:
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه من المقرر البدء فى تعديل قانون التمويل التأجيرى بعد الانتهاء من قانونى الاستثمار والشركات، وذلك فى إطار خطة الدوله لتهيئة المناخ الاستثمارى وجذب المستثمرين وتصحيح آليات الاقتصاد.
وطالبت نصر خلال جولتها اليوم السبت، ببورسعيد، مستثمرى المحافظة بمذكرة تفصيليه بالبنود التى أعلنوا تحفظهم عليها بقانون الاستثمار الجديد المقرر عرض لائحته التنفيذيه على رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ للتصديق عليها.
وأضافت أن دور الحكومة انتهى بانتهاء صدور القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، وأن اية ملاحظات عليه يتم إرسالها لنواب المحافظة لرفعها للبرلمان الذي يملك وحده سلطة التعديل.
جاءت تصريحات الوزيره ردا على مطالب المستثمرين بشأن إعفاء المشروعات كثيفة العمالة من رسم ١٪ الذى تحصله الدولة على صادرات المنطقة الحرة؛ نظرا لاستمرار نفس البند فى قانون الاستثمار قبل وبعد تعديله.
وأشارت إلى استقبال هيئات الاستثمار بالمحافظات لكل المعوقات التى تواجه المستثمرين؛ تمهيدا لحلها وفتح قنوات مفتوحه بين الوزارة والجهات المعنية بشؤون المستثمر.
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا