قابيل: 4 شركات سحبت كراسات شروط 4 مجمعات صناعية

وزير التجارة والصناعة

المال ـ خاص



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 4 شركات مطور صناعى قامت فعلياً بسحب 7 كراسات شروط، للمجمعات الصناعية الأربعة التى تم طرحها الشهر الماضى فى محافظات: "سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط".



وأضاف أنه جار الرد على استفساراتها حيث من المقرر بدء تلقى عروض الشركات خلال الشهر المقبل.



وذكر وزير الصناعة، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 4 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعى بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان وذلك تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير محافظة المنيا اليوم ،حيث كان فى استقباله عصام البديوى محافظ المنيا.



وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق لـ4 مجمعات قبل نهاية العام الحالى حيث تصل مساحة المجمع الواحد إلى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة.