وزير المالية: استقبال شريحة قرض النقد قريبا

عمرو الجارحى



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قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة من أى تداعيات مالية محتملة جراء خلافاتها مع قطر، مؤكداً أن الأزمة مع الدوحة وقطع العلاقات معها «مسألة مبدأ»، وذلك حسب ما نشره الموقع الإلكترونى لقناة «سى إن بى سى» الأمريكية، على هامش الاجتماع السنوى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أمس، فى كوريا الجنوبية.



وأوضحت القناة فى تقرير، أن السؤال الذى تم توجيهه للجارحى، جاء على خلفية تصريحات وزير المالية القطرى، على شريف العمادى، فى مقابلة حصرية مع القناة، مطلع الأسبوع الماضى، بأن «كل دولار تخسره بلاده سيعكس خسارة مماثلة على دول مجلس التعاون الخليجى». وأضاف «الجارحى» للقناة: «نحن عقلانيون جداً ومنطقيون وربط الدوحة بالإرهاب القضية الأساسية التى تركز عليها الدول صاحبة قرار المقاطعة وليس التداعيات الاقتصادية، لأنه إذا كانت تلك الدول مجتمعة قررت اتخاذ هذا الموقف القوى ضد قطر، فيجب أن يكون هناك سبب قوى وراء ذلك الموقف، وعلى الطرف الآخر أن يكون حذراً للغاية فى رد فعله واستجابته، حيث ستقرر مصر والسعودية والبحرين والإمارات، معاً ما يلزم فعله فى المستقبل القريب».



وحول قرض صندوق النقد الدولى، قال «الجارحى» إن مصر تستعد لاستقبال شريحة ثانية من القرض والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، منبهاً إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض معدلات التضخم ورفع دعم الطاقة- أحد شروط الصندوق للحصول على القرض- مشيراً إلى توقعات البنك المركزى بتراجع معدلات التضخم خلال 2018 لـ13% مقارنة بـ30% حالياً.



وأضاف «الجارحى» أنه متفائل إزاء قطاع السياحة وتعافيه بعد سلسلة أحداث مؤسفة، ومنها تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا، مضيفاً أن قرار روسيا وبريطانيا بشأن حظر الطيران لمنتجعات شرم الشيخ «أثر علينا بشكل كبير خلال 2016»، معرباً عن أمله فى تراجع البلدين عن قرارهما وعودة الرحلات لشرم الشيخ قريباً.

