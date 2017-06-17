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اقتصاد وأسواق
وزير الصناعة يسلم خطابات تخصيص لـ72 مستثمرا بالمنيا
السبت 17 يونيو 2017 11:23 ص
المهندس طارق قابيل
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وزير التجارة والصناعة
أحمد اللاهوني:
سلم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خطابات تخصيص أراض لـ 72 مستثمرا بمنطقة المطاهرة فى محافظة المنيا.
وقال الوزير خلال كلمته، بتسليم عقود الأراضى للمستثمرين اليوم السبت، إن هناك نحو 167 طلب ورد لهيئة التنمية الصناعية من مستثمرى المنيا، للحصول على أراضى صناعية مرفقة.
وأضاف أن إحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الصعيد هو أحد أهم أولويات استراتيجية التنمية الصناعية التي تنفذها الوزارة حاليا، لافتا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بمنح الأراضى الصناعية بالمجان للصعيد قد أسهمت فى زيادة الطلب على الاستثمار فى الأنشطة الصناعية بالوجه القبلى.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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