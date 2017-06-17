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سيـــاســة
حجز المتهمين باقتحام قسم حلوان للحكم
السبت 17 يونيو 2017 11:02 ص
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، والمنعقدة بمعهد بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 68 متهمًا باقتحام قسم شرطة حلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان لجلسة 29 يوليو المقبل".نسبت النيابة للمتهمين إحراق مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة، فضلًا عن ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لتوجههم يوم 14 أغسطس عام 2013 إلى قسم شرطة حلوان، وإقامتهم حواجز حجرية وتحصّنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات الكاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة.
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