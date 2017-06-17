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الدميري: تنشيط السياحة وضعت ضوابط تنظيم الحملات المشتركة
السبت 17 يونيو 2017 10:49 ص
هشام الدميري
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هشام الدميري
المال ـ خاص:
صرح هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، بأن الهيئة انتهت من وضع ضوابط جديدة لتنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات، والتي تضم العديد من المعايير الخاصة بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.
وأكد أن الهيئة أية تدرك أهمية ودور الحملات المشتركة فى دفع الحركة السياحية الوافدة بالاشتراك مع منظمى رحلات، الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد السياحي المصرى، لافتا إلى أن مشاركة الهيئة في الحملات المشتركة ليس إلزاميا، بل هو أمر اختياري بالنسبة لها، تحكمه مجموعة من الضوابط، ويخضع لعوامل وظروف عديدة.
وأوضح أن الهيئة تختار المشاركة في الحملات التي تستهدف أسواقا جديدة أو أسواقا ترغب في زيادة حجم السياحة الوافدة منها، مضيفا أن مشاركة الهيئة تأتي بعد أن يقدم منظمي الرحلات خطتهم التسويقية الفعلية للحملة والمستهدف منها، بما في ذلك المعايير التسويقية الخاضعة للقياس والتي تحدد مدى فاعلية الأنشطة الترويجية وتحقيقها للأهداف المنوطة بها، وتحدد الهيئة كيفية مشاركتها في تلك الحملات حسب رؤيتها وتقييمها لكل سوق واحتياجاته ووزنه النسبي، وذلك طبقا للاستراتيجية الخاصة بالوزارة وأولويات كل مرحلة.
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