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اقتصاد وأسواق
المالية تخصص 3.9 مليار جنيه لـ4جهات حكومية
السبت 17 يونيو 2017 10:43 ص
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبوودن:
اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليار و900 مليون جنيه في شهر مايو 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
وتضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو 2017، (هذا وجدير بالذكر ان تم اصدار ضمانات بمبلغ 64.3 مليون دولار لشراء 395 ألف طن قمح مستورد)، بالإضافة الي 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر مايو 2017.
وشملت الإتاحات أيضا مبلغ مليار و100 مليون جنيه دفعة لشهر مايو لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017 وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولا بأول.
وكذلك تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتي يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر (مايو 2017)، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مايو 2017.
وتتضمنت الإتاحات مبلغ 64.6 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أبريل 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مايو 2017.
وكذلك تم إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة العامة لتنمية الصناعية لدعم وترفيق المناطق الصناعية، إضافة الي مبلغ 100 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لتتمكن الهيئة من معالجات مشكلات المؤسسات الصحفية المتراكمة.
كما شملت الإتاحات مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر مايو 2017 كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي)، كما تم إتاحة مبلغ 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مايو 2017.
وزارة المالية
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