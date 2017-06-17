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سيـــاســة
أعضاء ورئيس المطبعة السرية بأسيوط أمام التأديبية
السبت 17 يونيو 2017 10:12 ص
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
قرر المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيس وأعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء طبع وتعبئة الامتحانات، مما تسبب في تسريبها.
وقالت التحقيقات إن المتهمين من الأول حتى السادس أهملوا، ولم يتحروا الدقة والحيطة والحذر اللازمين حال طبع وتعبئة وغلق المظاريف الخاصة بأوراق أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي، مما مكن مجهولا من تسريب الورقة الثانية للامتحان، الأمر الذي ترتب عليه طباعة الأسئلة الاحتياطية لهذه المادة بتكلفة 8282 جنيها.
وتبين أن المتهمين الأخيرين تراخيا في اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف وجود الورقة الثانية من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بأحد مظاريف أوراق أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، كلًا من محمد حمدي على وخالد سعد محمد وعاطف أحمد خلاف ووائل صلاح أحمد ومعتز محمد على، أعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد سيد البهنساوي، رئيس المطبعة ومجدي محمد حسانين، رئيس لجنة امتحانات مدرسة محمد فريد الابتدائية بإدارة أسيوط التعليمية وسليمان على عبد الرؤوف، المراقب الأول للجنة.
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