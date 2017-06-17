مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 يونيو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:08 AM 04:53 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:58 PM 08:32 PM 12:24 AM Port Said 02:58 AM 04:46 AM 11:52 AM 03:31 PM 06:57 PM 08:33 PM 12:17 AM Damanhour 03:07 AM 04:54 AM 11:59 AM 03:37 PM 07:04 PM 08:39 PM 12:26 AM Alexandria 03:08 AM 04:55 AM 12:01 PM 03:40 PM 07:07 PM 08:42 PM 12:27 AM Giza 03:08 AM 04:53 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:59 PM 08:32 PM 12:25 AM Suez 03:03 AM 04:48 AM 11:51 AM 03:26 PM 06:53 PM 08:27 PM 12:19 AM Assiut 03:20 AM 05:00 AM 11:56 AM 03:24 PM 06:52 PM 08:21 PM 12:30 AM Asyut 03:20 AM 05:00 AM 11:56 AM 03:24 PM 06:52 PM 08:21 PM 12:30 AM Tanta 03:06 AM 04:52 AM 11:57 AM 03:35 PM 07:01 PM 08:36 PM 12:23 AM Damanhur 03:07 AM 04:54 AM 11:59 AM 03:37 PM 07:04 PM 08:39 PM 12:26 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم السبت، في محافظات الجمهورية.