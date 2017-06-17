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طقس اليوم السبت 17 يوينو
السبت 17 يونيو 2017 08:33 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية 30 والصغرى 23، ومطروح 29 والصغرى 21.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس
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