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بورصة وشركات
مجموعة مرسيليا تؤسس شركة لإدارة الأصول العقارية
السبت 17 يونيو 2017 04:29 ص
مجموعة مرسيليا تؤسس شركة لإدارة الأصول العقارية
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مجموعة مرسيليا تؤسس شركة لإدارة الأصول العقارية
المال - خاص:
أعلنت مجموعة شركات مرسيليا، عن تدشين شركة مرسيليا لإدارة الأصول العقارية – شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية- وهي شركة متخصصة في إدارة الممتلكات و الأصول العقارية وهدفها هو رفع مستوي كل المشروعات التي تدار تحت مظلتها و تعظيم العائد لملاك الوحدات العقارية.
شركة مرسيليا لإدارة الأصول العقارية تعتبر تطوير للمفهوم الحديث لإدارة الأصول والممتلكات حيث تهتم بالوحدات العقارية وأيضاً تقدم مجموعة من الخدمات منها الادارة والاشراف والتشغيل لأصول وممتلكات المجموعة و الغير، وإضافة وشراء أصول وممتلكات جديدة، نقل وترحيل الأصول والممتلكات، حساب الاهلاك للأصول والممتلكات.
شركة مرسيليا لإدارة الأصول العقارية بالإضافة إلي هذه الخدمات الكثيرة التي تقدمها، تقدم أيضاً مجموعة أوسع من الأنشطة الإدارية والمالية والاستثمارية والتسويقية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمهنية للمستفيد المباشر و الغير مباشر من الممتلكات .
الجدير بالذكر أن اجمالي الاصول طويلة الاجل لمجموعة شركات مرسيليا تجاوزت 1.3 مليار جنية مصري لعام 2016 جنيه فتم التوسع في تأسيس الشركات وزيادة حجم نشاط الشركات، مقارنة ب 1.1 مليار جنية لعام 2015 بزيادة 200 مليون جنيه.
شركة مرسيليا للأصول العقارية تهدف بمفهومها الحديث للإدارة إلي خلق معايير في الملكية وإدارة الأعمال من خلال تطوير المشروعات التي تتم وفقاً لأعلي المعايير الدولية مستغلة خبرات المجموعة السابقة ونجاحاتها المستمرة والتدريب المنظم والشامل في مشروعاتنا كل هذه العوامل تساعد في الحفاظ علي المستوي العالمي للشركة والممتلكات.
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