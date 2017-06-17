وزير الخارجية السعودي: نعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر

وكالات:





قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة، إن العمل يجري على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستقدم إليها قريبا.





وقال «الجبير» إن على قطر الاستجابة لمطالب وقف دعم الإرهاب والتطرف التي قال إن العالم بأسره يوجهها لها وليس فقط دول خليجية.





وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران لاتهامها بدعم إسلاميين متشددين وإيران وهي اتهامات نفتها الدوحة، كما قررت الدول الأربع إدراج أفراد مرتبطين بقطر وكيانات قطرية في قائمة سوداء للإرهاب.





ودفعت الأزمة السياسية في الخليج وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الجمعة للإعلان عن إلغاء جولة الأسبوع المقبل لحضور اجتماع منظمة الدول الأمريكية في المكسيك للبقاء في واشنطن من أجل جهود تخفيف التوتر الدبلوماسي.





وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن تيلرسون «سيواصل جهوده لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط عبر اجتماعات مباشرة واتصالات هاتفية مع زعماء خليجيين وإقليميين».





وفي حديث مع الصحفيين في لندن قال الجبير إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة شكاوى تحتاج لأن يتم التعامل معها ويحتاج القطريون لعلاجها.





وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.





ووصف «الجبير» الدوحة بأنها حليف في مجلس التعاون الخليجي وقال إنه لا نية لإلحاق أي ضرر بالشعب القطري.



