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سيـــاســة
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم القدس
السبت 17 يونيو 2017 02:25 ص
تنظيم داعش
أخر الأخبار
تنظيم داعش
وكالات:
بثت قنوات تابعة لتنظيم داعش» رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجوم الجمعة في القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية.
وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية الفلسطينيين الثلاثة الذين استخدموا أسلحة نارية وسكاكين في الهجوم.
داعش
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