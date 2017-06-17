تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم القدس

وكالات:





بثت قنوات تابعة لتنظيم داعش» رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجوم الجمعة في القدس والذي أسفر عن مقتل شرطية إسرائيلية.



