إيباج تدعم جهود المركزي لجذب التحويلات الخارجية بخطة للتطوير

تماشيًا مع الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي وزيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج إلى مصر، أعلنت "إيباج"، الوكيل الرسمى لشركة ويسترن يونيون العالمية، عن خطة شاملة لتطوير خدماتها في مصر، بما يسهم في جعل عملية تحويل الأموال أكثر سهولة وسرعة ومتوافقة مع قواعد ومعايير البنك المركزي في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وتشتمل خطة التوسع على تجديد 38 فرعًا لشركة إيباج ويسترن يونيون في مصر، وتزويدها بأحدث النظم الخاصة بمجال تحويل الأموال، بما يوفر الراحة والوقت للعملاء، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ويقطع الطريق أمام القنوات غير الشرعية لتحويل وتهريب الأموال ويساعد على توافر العملة الأجنبية وضخّها في الجهاز المصرفي.

من جانبه أكد عبد الله السادة، العضو المنتدب لـ"إيباج"، أن الشركة تستعد لمبادرة مشتركة بالتعاون مع ويسترن يونيون العالمية لدعم الحكومة المصرية والبنك المركزي؛ بهدف زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ودعم المشروعات القومية.



