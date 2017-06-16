اصطدام مدمرة أميركية بقارب تجاري قبالة اليابان

اصطدمت مدمرة أميركية مع قارب تجاري قبالة مدينة يوكسوكا جنوبي اليابان، مساء اليوم الجمعة، حسبما قالت البحرية الأميركية.





وأضافت، في بيان، أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بسفينة تجارية على مسافة 56 ميلًا بحريًّا إلى الجنوب الغربي من يوكسوكا، وأنه يجري التحقق من الإصابات بين العسكريين الأميركيين.



