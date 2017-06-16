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اقتصاد وأسواق
استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا
الجمعة 16 يونيو 2017 11:09 م
اسعار الذهب بالجنية المصري
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اسعار الذهب بالجنية المصري
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الجمعة، تراجعًا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 635 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 638 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 544 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 733، ﻣﻘﺎﺑﻞ 728 جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5080 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1254 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1260 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ رفع أسعار الفائدة الأمريكية ساعد على انخفاض ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫﻢ ﻓﻰ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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