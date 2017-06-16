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اقتصاد وأسواق
التخطيط: نمو الاقتصاد 4.2 % خلال 9 شهور
الجمعة 16 يونيو 2017 08:42 م
وزارة التخطيط المصرية
أخر الأخبار
وزارة التخطيط المصرية
خالد بدر الدين
أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نموًا بنسبة 4.2 % خلال الـ 9 شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، التي تنتهي في 30 يونيو الجارى، بالمقارنة مع 3.8 % خلال نفس الشهور من السنة المالية الماضية.
وتوقعت الوزارة، في بيان أعلنته، اليوم، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 % دون تغيير عن مستواه في نفس الفترة من السنة الماضية، بينما تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 حوالى 4 %.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الاقتصاد المصري يكافح منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذى يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
وجاء فى بيان الوزارة أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 9 الأولى من السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 9.2 % في نفس الشهور من العام الماضى.
التخطيط
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