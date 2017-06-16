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منى شداد تسب رامز جلال
الجمعة 16 يونيو 2017 08:20 م
رامز جلال - تتر
أخر الأخبار
رامز جلال - تتر
أحمد الدسوقى
ظهرت الفنانة الخليجية منى شداد، فى برنامج "رامز تحت الأرض"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر".
كانت منى هادئة أثناء لقائها بنيشان، ولكنها ظلت تصرخ بعد انطلاق السيارة فى الصحراء بسرعة عالية.
وبعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة ظلت تصرخ وانهارت بعد ظهور سحلية رامز، وبعد كشفه عن وجهه سبته، وبعدها تقبلت المقلب بعدما عادت لهدوئها.
رامز جلال
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