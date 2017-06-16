مدى مصر : عودة الموقع للعمل ثم حجبه أمر متكرر‎

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مى شمس : تحريك دعوى أمام القضاء الإدارى ..ورفع بلاغ للنائب العام

مصدر بالبورصة : مذكرة لنقيب الصحفيين ..و" سلامة " كلف ميرى بالتواصل مع لجنة حصر أموال الأخوان

خالد شريف : أمر وارد يرجع إلى تحديث قواعد البيانات



محمود جمال :



قالت مى شمس الدين، محررة صحفية بموقع مدى مصر، إن حجب الموقع ثم معاودته العمل مجددا أمر متكرر منذ مرور أسبوع واحد على عملية الحجب الأولى.



وتابعت :"لا نعلم هل يعود ذلك إلى عطل فنى أم لا ؟".



جاء ذلك تزامنا مع دعوة عدد من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، للتظاهر فى ميدان التحرير اليوم الجمعة تحت شعار " جمعة الدفاع عن الأرض " ، اعتراضا على تمرير مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما يعرف إعلاميا باتفاقية " تيران وصنافير " .



وأوضحت شمس الدين لـ " المال " أن مدى مصر خاطب تى اى داتا لاستيضاح أسباب الحجب، وردت الشركة بأنها غير مسئولة عن القرار، فيما أكدت باقى شركات الإنترنت عدم معرفتها بتفاصيل الموضوع.



وقالت إن شركة " نور " انضمت إلى باقى مزودى الخدمة فى حجب المواقع المحظورة بقرار من جهات أمنية، رغم أنها كانت الوحيدة التى تسمح بتصفح محتواها الاخبارى بما فى ذلك المواقع القطرية.



وأشارت إلى قيام إدارة " مدى مصر " بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على حجب الموقع، كما تقدمت أيضا ببلاغ إلى النائب العام، ومذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ونقابة الصحفيين .



وقالت إن حاتم زكريا عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين تحدث مؤخرا عن انفراجة وشيكة فى أزمة حجب المواقع الاخبارية فى مصر .



وأضاف مصدر مسئول بجريدة البورصة الاقتصادية أن إدارة الجريدة تقدمت بمذكرة إلى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أمس الخميس، لبحث اسباب حجب موقعى " البورصة " و" الديلى نيوز ايجيبت" .



ولفت المصدر إلى أن سلامة كلف عضو مجلس النقابة خالد ميرى بالتواصل مع لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الأخوان لإعادة النظر مرة أخرى فى قرار التحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات " مصطفى صقر " رئيس شركة " بيزنس نيوز " المسئولة عن الأصدارين بدعوى انتمائه لجماعة الاخوان .



ومن جانبه، رجح الدكتور خالد شريف ، مساعد وزير الاتصالات السابق ، أن يكون السبب وراء عودة المواقع المحجوبة للعمل فجر اليوم الجمعة لمدة 6 ساعات هو عطل فنى ناتج عن تحديث قواعد بيانات الحجب بدليل بث محتوى المواقع القطرية بالتزامن مع نظيراتها المصرية فى نفس الوقت رغم تهديد الأولى للأمن العام للدولة .



يذكر أن جهات أمنية - لم تعلن عن نفسها - أصدرت منذ أسابيع قائمة بأسماء 21 موقعا إخباريا تم حجبها بمصر منها شبكة مواقع قناة الجزيرة القطرية، والجزيرة الوثائقية، وهافتجون بوست عربى، والشرق القطرية، ومصر العربية، والعربى 21، وإخوان أونلاين، ورصد، وبوابة القاهرة وذلك بدعوى نشر الأكاذيب ودعم الإرهاب.



واتسعت دائرة الحجب لتضم مواقع اخرى غير مدرجة بالقائمة هى " مدى مصر " و" محيط ، ، وموقعين تابعين لجريدتى «البورصة» و«دايلى نيوز»، علاوة على موقعى " البداية " و" البديل " ، وبوابة يناير ، علما بأن موقع دايلى نيوز يعمل على فترات متقطعة .

