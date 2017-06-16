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طاقة
البترول: تقدم الأعمال بمشروع حقل ظهر إلى 71%
الجمعة 16 يونيو 2017 02:20 م
وزير البترول في اجتماع
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وزير البترول في اجتماع
أحمد اللاهونى
أعلنت وزارة البترول والثروة والمعدنية، عن تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر حتى نهاية مايو بنسبة 71%.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس اليوم الاجتماع الدورى التاسع للجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط فى ضوء البرنامج الزمنى المخطط للمشروع، لافتة إلى أن الاجتماع استعرض برنامج عمل حفر الآبار التنموية التى سيتم وضعها على الإنتاج فى إطار المرحلة الأولى التى تستهدف إنتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2017.
وأشارت إلى أنها سترتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب بعد انتهاء تنمية كل الآبار خلال عام 2019، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 7 آبار وجارٍ العمل فى استكمال البئر الأولى.
حضر الاجتماع عن الجانب المصرى وكيلا الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف ورئيس شركة إيجاس والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورؤساء شركات بتروجت وانبى وخدمات البترول البحرية وبتروبل لشركة بى بى البريطانية بشمال أفريقيا ومن جانب شركة إينى الإيطالية المهندس أنطونيو فيلا الرئيس التنفيذى للعمليات والمهندس أدريانو مونجينى المدير الإقليمى والمهندس فابيو كافانا رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى وممثلين عن شركة سايبم وشلمبرجير.
وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية وكذلك المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج وفقاً للبرنامج الزمنى للمرحلة الأولى لتنمية الحقل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال البحرية الخاصة بشبكة الخطوط تحت السطحية لنقل الغاز من الآبار لمحطة المعالجة البرية وكذلك انتهت شركة بتروجت من أعمال تصنيع منصة التحكم البحرية فى مدة زمنية أقل من المخطط وبدأت أعمال التركيبات البحرية الخاصة بها بواسطة شركة خدمات البترول البحرية , كما تم استعراض البرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة معالجة وتسهيلات الإنتاج البرية التى تقوم بها شركة انبى بالإضافة إلى تدفق وصول المعدات والمهمات الخاصة بالمشروع وأعمال الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربية التى تنفذها شركة بتروجت.
ووجه الوزير فى نهاية الاجتماع بالعمل على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع لبدء الإنتاج فى الموعد المحدد.
البترول
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