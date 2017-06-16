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سيـــاســة
حجازى يلتقى عدداً من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية
الجمعة 16 يونيو 2017 01:58 م
محمود حجازي
أخر الأخبار
محمود حجازي
بدور إبراهيم
التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
ونقل رئيس الأركان تحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وهنأهم بتولى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية دائماً.
وأدار الفريق محمود حجازى حواراً موسعاً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كل عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.
مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والإعداد الشخصى الجيد والإلمام بكل المهارات التى تمكنه من تنفيذ المهام مع الاهتمام بكل وسائل التدريب العملية التى تساعد على تحقيق المهام على الوجه الأكمل، مشدداً على ضرورة قيام القادة بالعمل على خلق جيل من الكوادر القادرة على تولى المهام واستكمال مسيرة القيادة ليستمر عطاء القوات المسلحة جيلاً بعد جيل، وأشار إلى ضرورة استغلال فترة التجنيد لصياغة شخصية الجندى ليكون قادراً على تحمل مسؤلياته داخل وخارج القوات المسلحة واعتبار هذا واجب وطنى وقومى تحمله القوات المسلحة على عاتقها لخلق أجيال فاعلة داخل المجتمع.
وأوصاهم بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكرى فى التعامل مع خير أجناد الأرض والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤوسين على كل المستويات والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية.
حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
القوات المسلحة
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