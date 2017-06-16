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سيـــاســة
حجب مواقع إلكترونية بعد 6 ساعات من إعادة بثها
الجمعة 16 يونيو 2017 01:38 م
مواقع الإنترنت
أخر الأخبار
مواقع الإنترنت
المال - خاص
بعد 6 ساعات فقط من رفع الحجب عنها وعودتها للعمل داخل مصر، تم حجب عدة مواقع مصرية وقطرية منذ قليل.
وقالت مواقع إخبارية إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئوا فجر الجمعة، بعودة تلك المواقع التي تم حجبها في مايو الماضي للعمل مرة أخرى، قبل أن تتم إعادة حجبها مرة أخرى.
ومن بين المواقع المحجوبة: (مدى مصر، البداية، البديل، الجزيرة. نت، مصر العربية)، وعدد من مواقع الصحف القطرية.
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