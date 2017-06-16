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البنك التجاري الدولي CIB
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بأسواق مصر ومحال الصاغة .. الجمعة
الجمعة 16 يونيو 2017 10:21 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص\
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
723 إلى 726
عيار 22
663 إلى 665
عيار 21
633 إلى 635
عيار 18
543 إلى 544
عيار 14
422 إلى 423
عيار 12
362 إلى 363
الاونصة
22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب
5,064 إلى 5,080
الكيلو
723,429 إلى 725,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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