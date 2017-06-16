عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات لدواع أمنية

مترو الانفاق محطة انور السادات

محمود محسن:



أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم إغلاق محطة أنور السادات اليوم الجمعة، ولن تتوقف قطارات الخط الأول (حلوان – المرج) والثاني (شبرا – الجيزة)، بتلك المحطة لدواعي أمنية.

