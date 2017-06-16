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نقل وملاحة
عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات لدواع أمنية
الجمعة 16 يونيو 2017 02:26 ص
مترو الانفاق محطة انور السادات
أخر الأخبار
مترو الانفاق محطة انور السادات
محمود محسن:
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم إغلاق محطة أنور السادات اليوم الجمعة، ولن تتوقف قطارات الخط الأول (حلوان – المرج) والثاني (شبرا – الجيزة)، بتلك المحطة لدواعي أمنية.
نقل وملاحة
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