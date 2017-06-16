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مكرم: نسعي لربط الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين بمصر

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22

ولاء البري: 

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على اهتمام الوزارة بأبناء الجيلين الثانى والثالث من المهاجرين، مؤكدة أنهم سفراء مصر فى الخارج، لافته إلى أن الوزارة ستنظم زيارة لمن يعيش منهم فى نيويورك للبرلمان، فى شهر  يوليو المقبل. وأشارت إلى أن خطة الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهودها، تسعى لإشراك المواطن فى الخارج بفاعليات الدولة لربطة بوطنه .

وأعربت عن سعادتها  بقرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بفتح التحويلات للمصريين فى الخارج. وأشارت إلى أن شعار استراتيجية الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، هو: قبل ما تسافر فكر وشاور.

تحدث عدد من شباب برنامج تدريب وتأهيل الشباب، الذى تنظمة الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة، ومؤسسة مصر الخير، عن تجربتهم مع الهجرة غير الشرعية .

جاء ذلك خلال مأدبة السحور التى نظمتها اليوم وزارة الهجرة، للكشف عن خطة الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية و جهودها في دعم سبل الهجرة الأمنة.

شارك في المأدبة عدد من سفراء الدول الأوروبية، منهم سفير الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش، والسفير اليوناني ميشيل خريستوس دياميسيس، وعدد من نواب البرلمان بينهم أسامة هيكل، وعلاء والي، والنائبة أنيسة حسونة، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة.

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