أحمد الأحمر يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

قائد منتخب كرة اليد أحمد الأحمر



علي المصري:



اقترب أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وكان عقده قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي.



وانتهي تعاقد نجم الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، برفقة عدد كبير من نجوم القلعه البيضاء، فى حين رحل أيمن صلاح المدير الفني للفريق أمس، للتعاقد مع نادي الخليج السعودي لمدة موسم واحد.



اشترط لاعبو الزمالك عدم التعاقد مع أحمد العطار كرئيس للجهاز، وأحمد دعبس كمدير فني، من أجل البقاء فى الفريق، وتجديد عقودهم المنتهيه، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء، حيث تم الإطاحة بالعطار ودعبس، ليعود حسام غريب كرئيس للجهاز، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا.



غاب الأحمر عن لقاءات الزمالك، عقب المشاركة مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة التي أصيب خلالها، وقام بإجراء عملية جراحية في قدمه بألمانيا.



كان نجم منتخب مصر، قد عاد للزمالك منذ موسمين، بعد فترة احتراف في قطر وألمانيا، ليحصد مع الزمالك عدة بطولات محلية وقارية، وتوج مع منتخب مصر ببطولة أفريقيا، التي أقيمت بالقاهره العام الماضي.

