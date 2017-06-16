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سيـــاســة
مؤسسة حقوقية تدين حملة الاعتقالات التي طالت أحد أعضائها
الجمعة 16 يونيو 2017 12:16 ص
نضال
أخر الأخبار
نضال
إيمان عوف:
أدانت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال- حملة الاعتقالات الموسعة التي تقوم بها قوات الأمن ضد الشباب المعارض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقالت المؤسسة في بيان حصلت "المال" على نسخه منه، إن قوات الأمن قامت باعتقال عشرات الشباب من جميع أنحاء الجمهورية، باقتحام منازلهم فجرا، وترويع الأمنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.
وأوضح البيان أن من بين المعتقلين محمد إبراهيم على، المحامى بالمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال- بالإضافة إلى العديد من الزملاء المحامين والصحفيين والعديد من النشطاء وأصحاب الرأي.
وطالب البيان مؤسسات الدولة بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف ما أسماه بالتلفيق الممنهج للقضايا، وضرورة احترام الدستور والقانون.
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