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الإسكندرية
عمارة الأزاريطة .. تجاوز نقطة الارتكاز وزوال الخطر
الخميس 15 يونيو 2017 10:39 م
عمارة الأزرايطة 699
أخر الأخبار
عمارة الأزرايطة 699
متابعات
نجحت جهود هدم جزء كبير من عقار الأزاريطة المائل بعد تكسير الدور الحادي عشر في العمارة، وتجاوز نقطة الارتكاز، وفقا لصفحة " هندسني شكرا " على فيس بوك والتي تتابع جهود الهدم بشكل يومي.
الصفحة أضافت في أحدث تدويناتها عن الهدم :" الخطر زال بشكل كبير بعد تخفيف الأحمال من أعلى و جعل المنشأ متزن مع الأساسات.. نشكر أساتذة كلية هندسة الإسكندرية وكل من شارك".
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