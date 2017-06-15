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سيـــاســة
سول تعلن عقد محادثات سلام دائم مع كوريا الشمالية
الخميس 15 يونيو 2017 09:58 م
كوريا الجنوبية
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كوريا الجنوبية
وكالات:
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى الـ17 للقمة التاريخية بين الكوريتين، التي عقدت في عام 2000، أن بلاده تعتزم عقد محادثات شاملة في كوريا الشمالية بشأن السلام الدائم معها إذا تخلت الأخيرة عن استفزازاتها النووية والصاروخية.
وقال مون- في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "سنتمكن من إجراء مناقشة شاملة عن تفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة وتأسيس نظام سلمي في شبه الجزيرة الكورية، فضلًا عن تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر مون أن كوريا الشمالية طالبت سول مؤخرا باحترام وتنفيذ اتفاقيات قمة الكوريتين التي تم التوصل إليها في 15 يونيو من عام 2000 و4 أكتوبر من عام 2007، إلا أنه أكد أن كوريا الشمالية هي التي تقول شيئًا وتنفذ شيئًا آخر حيث تواصل تطوير أسلحتها النووية والصواريخ.
وأجرت كوريا الشمالية خمسة اختبارات صاروخية منذ تولي مون جيه إن مهام منصبه في 10 مايو الماضي.
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