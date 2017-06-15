رسميًّا.. الخليج السعودي يتعاقد مع أيمن صلاح

أيمن صلاح

علي المصري



أعلن نادي الخليج السعودي تعاقده مع أيمن صلاح المدير الفني السابق لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، لقيادته فنيا لمدة موسم واحد، بدءا من الموسم المقبل.



وتعاقد النادي أيضًا مع مصطفى بشير لاعب النادي الأهلي، بناء على طلب المدير الفني الجديد، الذي من المنتظر أن يبدأ "الجنرال"، مهمته رسميا مع الفريق السعودي، منتصف شهر يوليو المقبل.



وحقق أيمن صلاح نجاحات كبيرة مع نادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، إذ توج بعدة بطولات محلية وقارية، حيث فاز بالدوري وكأس مصر، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.