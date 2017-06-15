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الإسكندرية
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ترعة المحمودية
الخميس 15 يونيو 2017 09:03 م
ترعة المحمودية 669
أخر الأخبار
ترعة المحمودية 669
مها يونس
شدد محمد سلطان محافظ الإسكندرية علي رئيس حي غرب بضرورة الإنتهاء من المرحلة الأولي من أعمال تطوير ترعة المحمودية خلال أسبوعين، وخاصة قبل بداية فصل الصيف.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية اليوم المرحلة الأولي من أعمال تطوير ترعة المحمودية بطول 500 متر بنطاق حي غرب، للوقوف علي آخر الأعمال التي تمت بها من تطوير مسطاح الترعة وجعلها متنزه وممشي للأهالي ،وكذلك أعمال تركيب بلاط الأرصفة الخاصة بكورنيش الترعة واستكمال أعمال الدهانات والمحاره للكورنيش.
كما شدد علي زيادة المساحة الخضراء علي كورنيش المحمودية، وزراعة الأشجار بها، وتكثيف أعمال التطهير علي جانبي الترعة، وإنارة كافة الأعمدة بها ، مؤكدا علي أن أعمال التطوير تأتي استكمالا لخطة المحافظة في خلق مزيد من الأماكن الترفيهية والسياحية بها، وتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة والطرق والخدمات.
يشار إلى أن أعمال التطوير في ترعة المحمودية تقام من خلال الحي وبمساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية، وتتم أعمال التطوير علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي تبدأ من خلف قسم مينا البصل حتي كوبري القصب بكفر عشري، والمرحلة الثانية من كوبري القصب حتي كوبري كرموز، أما المرحلة الثالثة من كوبري كرموز حتي كوبري راغب.
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