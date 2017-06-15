EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
انتهاء 80% من تطوير الطريق الدائري بالاسكندرية
الخميس 15 يونيو 2017 08:39 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
أخر الأخبار
محمد سلطان محافظ الإسكندرية الجديد
مها يونس
قال محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري بنطاق حي وسط بنسبة 80%، استعدادا لتسليمه وافتتاحه بنهاية يوليو القادم.
يذكر أن الطريق الدائري يربط من الطريق الصحراوي إلي شرق المدينة بطول 8 كم و800 متر ، من بداية الصحراوي وحتي كوبري أبيس، وتم الانتهاء من الجهة القبلية به بنطاق حي وسط، وجاري العمل في الحارة البحرية واستكمال باقي الأعمال لتسليم المشروع في موعده المحدد.
وشدد المحافظ علي الجهات المنفذة للمشروع بتكثيف الأعمال وزيادة دوريات العمل به لسرعة تسليم جميع أعمال التطوير في الوقت المحدد، مؤكدا علي تذليل كافة العقبات التي تعوق عملية التطوير.
علي الصعيد ذاته أكد سلطان أن مشروع تطوير الطريق الدائري يعد وصلة حيوية بديلة للكورنيش المتجهة الى شرق المدينة، وسيساهم بشكل كبير في الحد من التكدس والاختناق المروري بوسط اﻹسكندرية، مما يشعر المواطنين بمدي التحسن الملحوظ في الحركة المرورية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة لأعمال تخطيط النقل والمرور والمواصلات بنطاق المحافظة.
وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها لتمثل إضافات جديدة لها، وكذلك تحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا