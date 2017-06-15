وزارة الهجرة تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن مصري بقطر

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

ولاء البرى



أنهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إجراءات نقل جثمان المواطن المصري محمد عاشور أبو المعاطي، مرشد فني تكييف بإحدى الشركات القطرية، من دولة قطر إلى مصر ويصل الجثمان إلى أرض الوطن مساء غدا الجمعة، بمطار القاهرة الدولي.



أعلنت وزارة الهجرة إجراء اتصالات مكثفة مع كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من إجراءات نقل الجثمان، ووجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بضرورة تقديم موعد وصول الجثمان لمصر، وكان من المقرر أن يصل مساء يوم السبت.



وأكدت الوزارة التواصل مع وزارة الطيران المدني المصري، للعمل على إيجاد سبيل لنقل الجثمان في ظل قطع العلاقات مع دولة قطر، وعليه تم التواصل مع خطوط الطيران الأردنية وفرعها الكائن بالدوحة، للتنسيق لنقل الجثمان رفقة مرافق له، على متن طائرتها المتجهة إلى القاهرة، غداً الجمعة.



من ناحيتها، وجهت الوزيرة نبيلة مكرم الشكر لكافة الجهات التي تعاونت على سرعة إنهاء إجراءت نقل جثمان المواطن المصري بقطر، مؤكدة أن الجميع يعمل على خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم بالشكل الذي يضمن حقوقهم المشروعة.