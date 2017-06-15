250 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮًا ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ بمعرض ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

وزيرة الاستثمار سحر نصر 1

عمر سالم



ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭة ﺍﻷﻭلى ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻨﻊ ﻓى ﻣﺼﺮ -ﺟﻮﺩة ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺩة- ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 5 : 9 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻋﻠى ﻣﺴﺎﺣة 10000 آﻻﻑ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250 ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳة 100 %.



وﻳﻨﻌﻘﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻠﺘﻘﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋة ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ "ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﻮى ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻳة ﻓﻘﻂ.



وﺃﻛﺪ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺑﺎﻇة، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛة اﻛﺴﺒﺮﻳﺲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ، أﻧﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛة ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟة ﻭﺧﻄى ﺛﺎﺑﺘة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟاﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳة ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.



ﻭأﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻠﺘﻘﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250 ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺩة، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴة ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩة ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﻓﺨﺮ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.



وﺃﻭﺿﺢ ﺃﺑﺎﻇة أﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎعات ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ – ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ – ﺃﺩﻭﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﻩ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﺃﺣﺬﻳﺔ ﻭﺟﻠﻮﺩ – ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳة ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ – ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻳﻪ ﻓﻘﻂ.



وأضاف أﻥ إﻗﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳة ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻳﺄﺗﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴة ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴة ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭﻟﻮﻳة، ﺧﺎﺻة ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛة ﺍﻟﺠﺎﺩة ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟة ﺟﻨﺐ إلى ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣة ﺍﻟﻤﺼﺮﻳة ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴة ﺍﻟﺘﻨﻤﻴة ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﻪ ﺍﻛﺴﺒﺮﻳﺲ ﻋﺮﺏ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑإﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ.