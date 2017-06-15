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اقتصاد وأسواق
التنمية الصناعية تخطط لطروحات جديدة على المطور الصناعى
الخميس 15 يونيو 2017 04:53 م
هيئة التنمية الصناعية 5
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية 5
- عبدالرازق: تحديد السعر عبر جهات حكومية منعًا للمغالاة.. وضوابط ضد التسقيع
- طرح 4 مجمعات جديدة فى الصعيد خلال أسبوعين
أحمد اللاهونى
تخطط هيئة التنمية الصناعية لطرح مجموعة جديدة من الأراضى على شركات المطور الصناعى بمدينتى العاشر من رمضان، وبرج العرب خلال الفترة المقبلة.
وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل الماضى، بطرح 4 ملايين متر مربع بمدينتا العاشر من رمضان والسادات، وذلك بعد أن انتهت من مجموعة ضوابط جديدة لاستئناف العمل به، وتلبية احتياجات المستثمرين.
والمطور الصناعي هو مجموعة شركات سواء من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، تتولى مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.
وأعلن أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات لـ "المال"، عن مفاوضات تجريها الهيئة حاليًا مع هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد مساحات الأراضى التى سيتم طرحها على "المطور" وكذلك سعرها، وأماكن تواجدها، بحيث تكون بعيده عن الحيز العمرانى.
وأكد عبدالرازق، أن الهيئة وضعت مجموعة من الضوابط والشروط لمنع المغالاة فى التسعير أو "التسقيع"، تضمنت انتهاء تلك شركات المطور من أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على أن تنتهى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.
يشار إلى أن نظام المطور الصناعى بدأ العمل به لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضى صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق اقامة شراكة مع القطاع الخاص بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووفقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية فقد بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق "العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب".
وأعلن طارق قابيل، وزير الصناعة فى وقت سابق، أنه من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع، بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، قبل نهاية العام الحالى لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى وليتواكب ذلك مع اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، والتى تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الهيئة، أنه سيتم طرح 4 مجمعات صناعية جديدة بمحافظات الصعيد "أسوان، والمنيا، وبنى سويف و الفيوم" على شركات المطور الصناعى خلال أسبوعين.
وأعلنت وزارة الصناعة عن طرح المرحلة الأولى من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد أمام المطورين الصناعيين، والتي تشمل 4 مجمعات بمحافظات الأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج، مايو الماضى.
التنمية الصناعية
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