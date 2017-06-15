تجديد حبس حسن مالك وآخرين 45 يوما

حسن مالك



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و٣ آخرين، لمدة 45 يوما بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.



ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

