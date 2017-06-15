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بورصة وشركات
بن دايل يودع عرض الاستحواذ على المصرية للدواجن
الخميس 15 يونيو 2017 03:56 م
دواجن
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دواجن
مصطفى طلعت
أودع المستثمر السعودى نواف بن دايل، عبر شركته التابعة "نعد" للاستثمارات والتنمية، اليوم الخميس، مشروع عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة المصرية للدواجن - إجيبكو، بهيئة الرقابة المالية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن شركة نعد للاستثمارات والتنمية أودعت مشروع العرض بالهيئة لشراء حتى عدد 29.3 مليون سهم تمثل نسبة 62.088% من أسهم رأس مال شركة المصرية للدواجن بسعر نقدى 2.57 جنيه للسهم الواحد، وجارٍ دراسة العرض من قبل الهيئة.
ويبلغ رأسمال المصرية للدواجن 94.6 مليون جنيه، موزعة على 47.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه، وحققت أرباحاً 952.8 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2017.
يذكر أن نواف بن دايل يمتلك حصصا بشركات مقيدة فى البورصة المصرية، منها الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، والقاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، وحاصل على ماجستير نظم إدارية بجامعة ديتريوت ميرسى عام 1997.
المصرية للدواجن
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