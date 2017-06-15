الأداء المتباين يسيطر على البورصة بختام تداولات الأسبوع

البورصة المصرية



رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% إلى 13478 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% ليصل إلى 619 نقطة، كذلك صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.59% عند مستوى 1459 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.23% عند مستوى 2094نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.24% عند مستوى 12291 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية وكذلك الأفراد الأجانب للببع بصافى قيم تداولات قدرها 34.8 مليون جنيه و19.5 مليون جنيه و84.8 مليون جنيه و194 ألف جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات 39.8 مليون جنيه و99.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 63 سهما من إجمالى 181 متداولة، بينما هبط 79 وبقى 39 دون تغير.



وأغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء حالة التباين الممتدة عبر جلسات الأسبوع بدفع مبيعات المصريين والمؤسسات العربية، حيث أغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.22% إلى 13502 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 618 نقطة.