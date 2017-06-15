المركزي يجدد طرح أذون خزانة بـ650 مليون دولار‎

المركزي



هبة محمد



جدد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة محلية بالعملة الخضراء بقيمة 650 مليون دولار، بينما قبل طلبات بنحو 713.1 مليون دولار، لأجل 364 يوماً.



وأضاف المركزي، على موقعه الإلكتروني أن البنوك قدمت سيولة لتغطية العطاء بقيمة 863.1 مليون دولار، عبر 31 طلباً، بينما قبل نحو 713.1 مليون دولار من خلال 26 عرضاً بمتوسط عائد بلغ 3.529%، كما بلغ أدنى عائد 3.489% ووصل أعلى عائد إلى 3.53%.



وجدد المركزي طرح أذون خزانة بواقع 3.450 مليار دولار، منذ بداية 2017، فيما أصدر 6 عطاءات أذون خزانة بالعملة الخضراء بقيمة 6.8 مليار دولار، خلال العام الماضي، بمتوسط عائد بين %3.2 و%3.7.



وأوضح تقرير المركزى، أن الدين الخارجى ارتفع 7.1 مليار دولار، محققاً 67.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالى 2016 - 2017.