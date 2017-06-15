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سيــارات
MTI تدرس الاستحواذ على وكالة سيارات اقتصادية
الخميس 15 يونيو 2017 03:30 م
MTI تطرح مازراتى ليفانتى الجديدة.. أكتوبر المقبل
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المال ـ خاص
قال رجل اﻷعمال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة «MTI»، وكلاء جاكوار ولاند روفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيرارى، إن المجموعة تسعى إلى الاستحواذ على وكالة جديدة، تنتمى لفئة السيارات المتوسطة «الاقتصادية»، التى تمثل الشريحة اﻷكبر بمبيعات السيارات، تمهيداً لطرح طرازاتها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المفاوضات لاتزال فى طور البداية، وأن اﻹعلان عن اسم العلامة التجارية، مرهون بالوصول إلى اتفاق مع الشركة الأم.
وقال إن الزيادات السعرية المصاحبة لتحرير أسعار الصرف أجبرت الراغبين فى شراء سيارات جديدة، على إرجاء قراراتهم، لحين استقرار الأسعار، خاصة ذوى الدخول المتوسطة.
وكشف عن استهدافه بيع 420 سيارة من طرازات جاكوار، ولاند روفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيرارى، حتى نهاية العام الجارى.
وأكد أن وكلاء السيارات الفاخرة هم الأقل تضرراً مقارنة بوكلاء الاقتصادية والمتوسطة، لأن الأخيرة تستهدف بيع كميات كبيرة من السيارات، و كان مستهلكوها الأكثر تضررا من تعويم الجنيه، وقرروا تأجيل عملية الشراء، مقارنة بالقوى الشرائية للفاخرة.
كما كشف عن استهداف الشركة افتتاح مركز «بنتلى» المتكامل بالنزهة بمصر الجديدة منتصف يوليو المقبل، على أقصى تقدير.
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