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سيــارات
جيوشى موتورز: تدشين 8 مراكز للصيانة خلال 2018
الخميس 15 يونيو 2017 03:24 م
فاو مينى فان123123
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فاو مينى فان123123
المال ـ خاص
كشف محيى جيوشى، رئيس مجلس إدارة «جيوشى موتورز»، الوكيل الحصرى الجديد لـ «فاو»، عن التوسع فى خدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة الصينية، عبر تدشين 8 مراكز جديدة بحلول منتصف 2018، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مركزى خدمة حالياً بالقطامية لبدء عمليات الصيانة.
وقال - فى تصريحات لـ «المال»، على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون ما بين «جيوشى موتورز»، وشركة «فاو» الصينة، إن الشركة تستهدف خلال الفترة القليلة المقبلة تدشين صالتين لعرض طرازات العلامة التجارية، فى كل من المعادى والسادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.
وأكد أن «فاو» قد دشنت خلال الفترة الماضية صالة العرض الرئيسية لها فى القطامية على مساحة 4500 متر، بتكلفة 150 مليون جنيه، بهدف استيعاب جميع الطرازات المطروحة حالياً، والمستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن «جيوشى موتورز» تسعى إلى الوصول بالموزعين المعتمدين لـ «فاو» إلى 15 موزعاً معتمداً بنهاية العام الحالى، بهدف ضمان الانتشار فى أكبر مساحة جغرافية ممكنة، بما يمكن العلامة التجارية من الحصول على الحصة السوقية الملائمة، وتحيق مستهدفاتها من المبيعات.
كانت «جيوشى موتورز» قد أعلنت - خلال المؤتمر الصحفى - عن استهداف بيع 1000 سيارة حتى نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى تجميعها لأتوبيس فاو 8 راكب بحلول 2018.
وكشف «جيوشى» عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف طرح طرازات جديدة من السيارات الملاكى والتجارى والنقل خلال ستة شهور.
وكان رئيس مجلس إدارة «جيوشى موتورز» قد أعلن عن سعيه إلى تجميع «فاو" محلياً، وتصديرها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنه يتم حالياً دراسة الجدوى الشاملة، واللازمة لتقييم تلك الاستثمارات الضخمة فى سوق السيارات.
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