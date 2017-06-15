4 أسباب وراء استمرار تراجع مبيعات السيارات

حسين مصطفى

سمير علام: فتشوا عن الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية

حسين مصطفى: نتوقع بيع 120 ألف وحدة بنهاية 2017



أحمد شوقى



أرجع عدد من العاملين بسوق السيارات، استمرار تراجع المبيعات، إلى تدنى قيمة الجنيه، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاعات المستمرة فى الأسعار؛ وتشديد إجراءات الحصول على قرض السيارة.



ورهنوا الانتقال من حالة التراجع إلى النمو بتحسن الوضع الاقتصادى العام، وتمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق طفرة فى النقد الأجنبى، لتحسين مركز الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومن ثم السيطرة على الأسعار، وفى الوقت نفسه تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.



وتوقع بعضهم الوصول لهذه الحالة بنهاية العام الجارى أو الربع الأول من 2018.



وبلغت مبيعات السيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى 36,1 ألف سيارة، مقابل 66,4 ألف خلال الفترة المقابلة للعام الماضي؛ بتراجع 45,7 %؛ وانخفاض 30,6 ألف وحدة.



ويقول اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الفترة الراهنة تشهد توقفا شبه تام فى سوق السيارات ؛ رغم وفرة المعروض من مختلف الطرازات والعروض والتخفيضات، والخصومات التى لجأت إليها العديد من الشركات، لتشجيع عمليات الشراء؛ حتى وصلت بعض العروض بأسعار السيارات إلى التكلفة الفعلية دون هامش أرباح.



وأرجع هذا التوقف إلى الوضع الاقتصادى العام وتراجع قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، فى ظل ثبات الدخول؛ موضحًا أن الشركات لم تعد تواجه مشكلات تتعلق بتدبير العملة اللازمة للاستيراد، وأصبحت السوق مشبعة بالمعروض من السيارات بشكل يفوق الطلب الفعلي؛ المرتبط بقدرة الطبقة المتوسطة على شراء السيارات الاقتصادية؛ التى تمثل الشريحة الأكبر من المبيعات.



ولفت إلى أن الطلب على السيارات الفاخرة لم يتأثر بالحالة الاقتصادية؛ مضيفًا أن نمو قطاع السيارات مرهون بتحسن الوضع الاقتصادى، وزيادة دخول الأفراد وتحسن قيمة العملة.



وتوقع أن يحقق قطاع السيارات بنهاية العام الجارى مبيعات 100 - 120 ألف سيارة، وهى أرقام تقل كثيرًا عن تلك المسجلة بنهاية 2016 أو 2015؛ والتى وصلت إلى نحو 200 و278 ألف سيارة على التوالى.



ويقول سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، باتحاد الصناعات المصرية، إن استمرار وتيرة تراجع مبيعات سوق السيارات، يعود إلى الفجوة القائمة بين القدرة الشرائية، وأسعار السيارات التى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية؛ خاصة خلال العام الماضي؛ مما ترتب عليه خروج شريحة كبيرة من المواطنين من قائمة العملاء المحتملين.



وأضاف أنه رغم التخفيضات التى طرحتها الشركات خلال الشهور الثلاثة الماضية؛ لم تصل السوق بعد إلى وضع التوازن؛ متوقعًا تحسن الأوضاع خلال الربع الأخير من العام الجارى أو بداية 2018.



وقال موزع سيارات إن استمرار الخسائر يعود إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى القضاء بشكل شبه كامل على شرائح كاملة من العملاء، خاصة شريحة السيارات التى تتراوح أسعارها بين 80 و150 ألف جنيه، والتى كانت تستحوذ على 25- 30 % من المبيعات؛ لأن عملاءها كانوا من محدودى الدخل الذين يعتمدون على القروض، لاقتناء السيارة بالتقسيط.



وأضاف أن هذه الشريحة كانت تضم العديد من الطرازات الشعبية، مثل : "هيونداى فرنا" و"شيفروليه لانوس" وسيارات جيلى (إيمجراند 7- باندينو) وكيا بيكانتو؛ لكنها اختفت منها تمامًا لارتفاع أسعارها.



ولفت إلى تأثر المبيعات بشكل كبير بالإجراءات التى أصدرها البنك المركزى، والخاصة بالحصول على قروض السيارات؛ وفى مقدمتها عدم زيادة القسط عن 35 % من الدخل المثبت رسميًا؛ وهو ما لا يمكن أن يتوافق مع قدرات الطبقة المتوسطة، التى قد يكون لها مصدر دخل آخر، فضلًا عن عدم كفاية راتب أفرادها للتكيف مع هذا الشرط.