زكى هاشم مستشارًا قانونيًّا لطرح أسهم بى بى بارتنرز

بى پى إى بارتنرز

شريف عمر



تولى مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية مهام المستشار القانونى لطرح نسبة من أسهم شركة بى بى بارتنرز فى البورصة المصرية خلال العام الحالى.



وقال هلال الحصرى الشريك بمكتب زكى هاشم، إن المكتب سيتولى بالتعاون مع شركة سيجما كابيتال بصفتها المستشار المالى ومدير الطرح، مهما طرح أسهم بى بى بارتنرز فى البورصة.



ونوه الحصرى بأن تنفيذ الطرح سيكون قبل نهاية العام الحالى، بعد الانتهاء من إعداد تقارير القيمة العادلة وإرسالها للرقابة المالية للحصول على عدم الممانعة.



وكانت “المال” قد نشرت فى السابق تعاقد بى بى بارتنرز مع سيجما لإدارة طرح ما بين %25 إلى %30 من رأسمال بى بى بارتنرز فى البورصة، وتلى ذلك تصريحات عبدالمنعم عمران عضو مجلس الإدارة ببى بى أن الأخيرة تخطط لإجراء طرح فى البورصة فى صورة زيادة رأسمال خلال أكتوبر أو سبتمبر المقبل، مع توظيف الحصيلة فى البحث عن فرص استثمارية واعدة، بالتزامن مع قيد شركات تعمل بمجال الاستثمار المباشر بالبورصة.



وكانت لجنة قيد الأوراق المالية فى يوليو 2015، وافقت على قيد أسهم شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 584.46 مليون جنيه، موزعًا على 58.44 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، قبل أن تتجه الشركة لتغيير اسهمها إلى بى بى القابضة.



وفى سياق متصل، أشار الحصرى إلى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن المكتب يتولى الاستشارات القانونية لعدة شركات محلية منها، تقسيم شركتى العربية لحليج الأقطان والتى انقسمت إلى شركتين، وسامكريت مصر للمقاولات، والتى ستنقسم إلى4 شركات.



وأضاف: تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية لسامكريت على خطة التقسيم، ويبقى السير فى الإجراءات التنفيذية لإقرار التقسيم على أرض الواقع.



ومؤخرًا أعلنت سامكريت موافقة عموميتها على مشروع التقييم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار لتقسيم الشركة إلى شركة قاسمة وثلاث شركات منقسمة، هى سامكريت مصر مهندسون ومقاولون برأسمال 70.4 مليون جنيه، وسامكريت للتنمية العقارية برأسمال 301 مليون جنيه، وشركة سامكريت لأنظمة البناء برأسمال 26.2 مليون جنيه، وأخيرًا شركة الداو هايتس للتطوير العقارى بدلاً من مسمى الداو هايتس للمشروعات السياحية والعقارية برأسمال 1.235 مليون جنيه.



وتطرق لتولى المكتب الاستشارات القانونية لإجراء عملية زيادة رأسمال شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، وطرح شهادات إيداع دولية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وزيادة رأس المال.



ويتولى المكتب تنفيذ الإجراءات القانونية لتأسيس شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى، والمؤسسة بالشراكة بين إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وبى بى بارتنرز مع تولى علاء سبع الرئيس السابق لشركة بلتون المالية القابضة، رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد؛ بهدف استثمار 200 مليون جنيه بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.