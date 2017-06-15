قابيل والمصيلحى يسلمان 18 سيارة مبردة للشباب

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المال خاص



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن توفير السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المحافظات بجودة عالية وأسعار مناسبة هدف رئيسى تسعى الحكومة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة، ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وصندوق تحيا مصر، فى تنفيذ مشروع تمويل السيارات المبردة، الذى يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجاً، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن تسليم 130 سيارة، والمرحلة الثانية 70 سيارة.



وأضاف «قابيل، خلال مشاركته مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى فعاليات احتفالية تسليم 18 سيارة مبردة حمولة 5 أطنان للشباب، المقدمة فى إطار مشروع تمويل السيارات المبردة، الأربعاء، أن الوزارة تدعم وتشجع فكر وثقافة العمل الحر بين الشباب باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة حتى عام 2020، التى تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية لدى الشباب بأهمية العمل الحر، ودوره الكبير فى تحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل وخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد القومى.



وأوضح «قابيل» أن مشروع السيارات المبردة يأتى فى إطار منظومة متكاملة تتبناها الوزارة لتطوير مشروعات ريادة الأعمال فى مصر فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنشئ خصيصاً لرعاية هذا القطاع الحيوى، وتوحيد كافة الجهود لتنميته.



من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تسليم الدفعة الأولى من العربات المبردة يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الغذائية لكافة فئات الشعب، خاصة فى المناطق الفقيرة والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل توجه الوزارة الحالى بالسعى لزيادة الكميات المعروضة من السلع سواء فى المجمعات الاستهلاكية أو العربات المتنقلة، التى تتيح الوصول إلى المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية.



وقال «المصيلحي»: إن «وزارة التموين قد وضعت خطوط سير لهذه العربات، وتشمل فى المرحلة الأولى 18 عربة موزعة على عدد 18 شركة تمثل محافظات الجيزة (السادس من أكتوبر) سيارتان، وسوهاج 4 سيارات، والفيوم 4 سيارات، والإسماعيلية سيارة واحدة، والغربية 5 سيارات، ودمياط سيارتان»، لافتا إلى أن العربات مزوده بثلاجات لبيع وتوزيع السلع المجمدة، بواقع 40 طن دواجن مجمدة، و20 طن لحوم مجمدة، و5 أطنان أسماك مجمدة، بالإضافة إلى 5 أطنان خضروات مجمدة، كما تم تحديد سعر البيع للمستهلك، وكذلك هامش الربح لضمان عدم المغالاة فى الأسعار.



وأوضح محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن قيام الصندوق بتمويل شراء 200 عربة مبردة وتوزيعها على الشباب، بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتموين، يأتى فى إطار دور الصندوق التنموى، الذى يستهدف المساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وتخفيف حدة الأعباء الاقتصادية من خلال توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات، خاصة فى القرى والمدن الأكثر احتياجا، مؤكدا حرص الصندوق على التنسيق والتكامل مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية تحقق قيم التكافل والمشاركة وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.