عجيبة تسند لإنبى تطوير أنظمة شحن الزيت الخام بحقل مليحة

شركة إنبى

عمر سالم



علمت «المـال» أن شركة عجيبة للبترول أسندت لشركة إنبى أعمال تطوير أنظمة شحن الزيت الخام بحقل مليحة من خلال تركيب مضختى دفع جديدتين ومضخة حديثة لخط الشحن الرئيسي لمنطقة الصحراء الغربية.



ويتضمن نطاق أعمال شركة إنبى تقديم الخدمات الهندسية والتوريدات اللازمة لتركيب المضختين والمضخة الحديثة لخط الشحن الرئيسي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 9 أشهر.



وعلى صعيد آخر انتهت شركة إنبي من تنفيذ أعمال مشروع توسعات غرب الميناء بمحافظة بورسعيد المملوكة للشركة الفرعونية للبترول.



وكشفت مصدر مسئول بالشركة لـ«المـال» ان أعمال شركة إنبى تضمنت إدارة المشروع وأعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وتوريد المعدات والمهمات وأعمال الإنشاءات وتجارب بدء التشغيل وكذلك أعمال تشغيل المشروع.



جدير بالذكر أن مصنع تسهيلات الغاز فى غرب ميناء بورسعيد بدأ فى ضخ الغاز الى الشبكة القومية مع بدء الإنتاج من المنصة البحرية «حابي» فى مارس عام 2000، وذلك من خلال خط 30 بوصة لهذا المصنع.



ويعتبر مشروع توسعات غرب الميناء هو تطوير لللتسهيلات القائمة لتلبية الاحتياج المحلى لزيادة طاقة إنتاج المصنع التصميمية لحوالى 585 مليون قدم مكعب يومياً، كما أن أعمال الربط التى تمت بالشركة الفرعونية تعد أكبر نطاق لأعمال الربط قامت به شركة إنبي والتى تضمنت أعمال الربط Tie-Ins لـ 330 نقطة ربط ميكانيكية، بالإضافة إلى أعمال الربط الكهربائية.



كما أنه تم تنفذ أعمال منع الخسائر وتغيير شامل لنظام التحكم الآلى والأمان بما يطابق المواصفات العالمية ومواصفات شركة بريتش بتروليم وتم تنفيذ أعمال الربط للمشروع فى زمن قياسي وقبل الموعد المحدد محققا أعلى معايير السلامة والجودة.