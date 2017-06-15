الإعلان عن 6 منح دراسية لشهادة CMA.. الثلاثاء

ـمعهد المحاسبين الإداريين (IMA)



المال- خاص:



ينظم معهد المحاسبين الإداريين IMA المانح لشهادات الـCMA المعتمدة دولياً، في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري، مؤتمراً للإعلان عن تقديم 6 منح دراسية جديدة لشهادة الـ CMA للمحاسبين المصريين بالتعاون مع جمعية رسالة المؤسسة الرائدة في مجالات التنمية المجتمعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من المعهد لتطوير القدرات البشرية المتميزة، وتعزيز دوره في بناء جيل جديد من المحترفين في مجال المحاسبة الإدارية في المنطقة.



وقالت هنادي خليفة مديرة العمليات بمعهد IMA لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إننا سعداء بالخطوات الثابته التي نخطوها نحو ثقّل مهارات وإمكانيات المحاسبين المصريين عبر شراكات متميزة مع عدد من القطاعات الهامه في السوق المصري بوجه عام وجمعية رسالة التي تعد صرح فريد في مجال دعم الأنشطة والمشروعات الخيرية في السوق المصري .



و أضافت تأتي هذه الخطوة لتتماشى مع استراتيجيتنا القائمة على تأهيل المتخصصين في مصر ومساعدتهم على تحقيق النمو المهني، وأوضحت شهادة CMA تعد الخيار الأمثل للنهوض بأدوات المحاسبين ومستواهم المادي، واستشهدت بأحدث دراسات المعهد التي صدرت مطلع العام الجاري موضحه أن الحاصلين على شهادة الـ CMA يزيد معدل دخلهم السنوي بنسبة 45% مقارنة بغيرهم من المتخصصين في هذا المجال



تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية معهد IMA للمسئولية المجتمعية، ومن المقرر أن يستعرض المعهد حجم العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجانب عرض الخطط المستقبلية للتوسع في مصر والمنطقة.

