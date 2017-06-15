CIT تعلن ملامح استراتيجيتها المستقبلية

وليد جاد غرفة صناعة التكنولوجيا

المال-خاص:



استعرضت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات ، خطتها المستقبلية للفترة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2020.



جاء ذلك خلال إعلان نتائج الجمعية العمومية للعام المالي المنصرف على هامش اللقاء المجتمعي الثاني الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، بحضور مجلس إدارة الغرفة والأعضاء.



تتضمن اللقاء تكريم جميع الرعاة الرسميين للمؤتمر السنوي الرابع "وطن رقمي" .



من جانبه علق وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلا إننا نعتمد في استراتيجيتنا المستقبلية على عدد من المحاور الرئيسية، أهمها استكمال مجهودات المجالس السابقة في ملامح التنمية المستقبلية، وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار لدى جميع الشركات، وتعظيم القدرات المالية للأعضاء.



مشيراً إلى أن الغرفة تعي تماماً أهمية توحيد المجهودات والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدنى العاملة في السوق المحلية، واستمرار تطوير ودعم الجهاز التنفيذي للغرفة، وتخصيص نسبة تصل إلى 10% للشعب ومجموعات العمل، وتوفير دراسات مفصلة للأسواق المستهدفة، ودعم زيادة الموارد المالية المختلفة ".



تضمنت المحاور الرئيسية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ، ثمانية محاور أساسية هي محور تنمية قدرات الشركات، ومحور تنمية الأعمال محلياً، ومحور تنمية الأعمال خارجياً، ومحور الابتكار والإبداع ، ومحور التأثير والتواصل مع الجهات ذات الصلة، ومحور تنمية السوق وتطويره وتوطين التكنولوجيا ، ومحور تطوير الغرفة، ومحور تمويل الغرفة من خلال تكوين لجنة لتوفير مصادر تمويل للأنشطة، والتواصل مع الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات لصالح شركات القطاع.



كما تستهدف الغرفة ضمن برنامج تأهيل وإعداد الشركات للتصديرالتنسيق لزيارات تجارية للأسواق الخارجية ضمن برنامج (جسور)، واستقبال زيارات تجارية من أسواق خارجية ودراسة الأسواق المستهدفة للتوسع، وتنفيذ بوابة إلكترونية لتسويق خدمات ومنتجات الشركات الأعضاء .



تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ، شاركت خلال حفل السحور السنوي للمجتمع المدني، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء المؤسسات، ونخبة من رجال الصناعة، وأصحاب الشركات وممثلي الإعلام .

