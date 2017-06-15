المركزى يلغى قيود تحويل النقد الأجنبى

طارق عامر 1010

محمد سالم



ألغى البنك المركزى المصرى، أمس، الحد الأقصى لتحويل النقد الأجنبى للخارج المقرر بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى بدأ تطبيقه مطلع عام 2011 على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.



وتوقع محافظ البنك المركزى فى بيان له، أن يساهم القرار فى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أى قيود، مشيرًا إلى أنه يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى.



على جانب آخر، أعلن البنك عن تحقيق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، فائضًا كليًّا بلغ نحو 11 مليار دولار خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى 2016-2017، مقابل عجز بقيمة 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، فيما أشار إلى تسجيل الفائض 9 مليارات دولار فى الشهور الخمسة التالية لقرار تحرير سعر الصرف نوفمبر - مارس».



وهبط عجز الميزان التجارى إلى %9.4 تحققًا 27 مليار دولار، مقابل 29.8 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2015 -2016، كنتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 2.6 مليار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات بمقدار ضئيل بلغ 212.7 مليون دولار.



ولفت «المركزى» إلى تسجيل العجز فى الميزان التجارى %8.1 خلال الفترة يناير – مارس 2017 ليبلغ 9.2 مليار دولار مقابل 10 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بينما حقق فى شهر مارس فقط انخفاضا بنسبة %24.5 ليقتصر على نحو 2.5 مليار دولار بدلا من 3.4 مليار خلال مارس 2016.

وبحسب بيان «المركزى» التى حصلت «المال» على نسخة منه، انخفضت مدفوعات سفر المصريين إلى الخارج بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجارى ( يناير – مارس 2017 ) لتسجل 448.3 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الماضى.



وكشف «المركزى» عن تراجع المدفوعات باستخدام البطاقات الإلكترونية الصادرة عن البنوك المصرية فى الخارج بنسبة %70 تقريبًا، لتقتصر على 226.7 مليون دولار، مقابل 751.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، ما أسفر عن تحقيق ميزان السفر فائضًا بلغ 808.4 مليون دولار مقابل عجز 641.2 مليون.



فيما أشار إلى صعود ملحوظ فى إيرادات السياحة خلال الربع الأول بنسبة بلغت %128.3 لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقابل 550.5 مليون فى فترة المقارنة، كنتيجة لزيادة عدد الليالى السياحية إلى 14.2 مليون ليلة مقابل 6.9 مليون ليلة.



بينما سجلت الإيرادات السياحية تراجعًا خلال الفترة يوليو / مارس 2017-2016 بنسبة بلغت %12.8 لتصل إلى 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار فى الفترة المناظرة كمحصلة لهبوط عدد الليالى السياحية بمعدل %25.9 الى 33.4 مليون ليلة.



وقال البنك إن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بلغت 2.208 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى (يوليو / مارس 2017-2016)، ما أسفر عن تحقيق ميزان دخل الاستثمار عجزا بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.